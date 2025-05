O Benfica chega ao dérbi deste sábado com quase mais cinco mil minutos nas pernas do que os rivais do Sporting. Isto, refira-se, falando apenas do onze titular.

É certo que o Sporting, nos últimos jogos, recuperou Pedro Gonçalves para a equipa inicial, ele que tem pouco mais de mil minutos de jogo nesta temporada, mas mesmo se contássemos com Geny Catamo no lugar de Pote, o onze do Sporting ficava muito abaixo do onze do Benfica em minutos jogados.

Geny Catamo tem 3529 minutos de jogo, o que é muito mais do que os 1064 minutos de Pedro Gonçalves, mas mesmo se fizéssemos esta alteração a equipa leonina ficava com 40.166 minutos, contra 42.641 minutos do Benfica. São praticamente menos 2.500 minutos nas pernas.

Convém referir, de resto, que nestas contas entram todos os jogos oficiais realizados na temporada: os jogos com a camisola do clube, claro, mas também os jogos pelas seleções nacionais.

Ora por isso, ninguém está tão cansado como Nico Otamendi. O central não pára, jogou todas as competições pelo Benfica, mas também representou a Argentina nos Jogos Olímpicos e em todos os jogos da fase de apuramento para o Mundial 2006. Resultado? Em dez meses já leva mais de cinco mil minutos.

Um pouco abaixo, mas acima dos quatro minutos, surgem Trubin (4.590), Gyökeres (4.479), Trincão (4.464), Kökçü (4.309), Hjulmand (4.277), Álvaro Carreras (4.271) e Aktürkoğlu (4.007 minutos).

Feitas as contas, portanto, são muitos minutos já jogados durante a temporada antes desta espécie de final da Liga, mas são ainda mais minutos do lado do Benfica, numa época em que vários jogadores do Sporting tiveram de parar devido a lesões (Gyökeres, Hjulmand, Morita, Eduardo Quaresma e Pote, por exemplo).