Antevendo o reencontro com o Sporting, poucos dias depois da derrota em Alvalade (1-0) para o campeonato, Nico Otamendi recordou as palavras que proferiu no final dessa partida, em que disse que o Benfica «ofereceu a primeira parte».

O capitão das águias garantiu que «cada jogo é uma aprendizagem» e admitiu que quem joga no Benfica tem de ter uma mentalidade vencedora, de forma a lutar por títulos.

«Quero deixar claro que (em Alvalade) não fomos aquela equipa confiante e agressiva na pressão e circulação da bola. Na segunda parte demos outra imagem, tentámos pressionar alto e recuperar a bola no meio-campo contrário. Não foi uma crítica à equipa. Quem está no Benfica tem de ter a mentalidade vencedora e lutar por títulos. Fala-se muito do Benfica, porque é um clube grande, mas procuramos resolver as coisas dentro do plantel», comentou o defesa argentino.

«Cada jogo é diferente, é uma aprendizagem. Olhamos para cada jogo como uma responsabilidade de melhorar. O que aconteceu no primeiro jogo contra o Sp. Braga foi diferente do que aconteceu no segundo, para a Taça da Liga. O importante é que amanhã é uma final e queremos jogador futebol, tentando fazê-lo bem», acrescentou.

Otamendi falou ainda do seu contrato com as águias, que expira em junho deste ano: «Renovação? O meu objetivo é tentar ganhar títulos com o meu clube. No final da temporada logo se verá».

O Benfica mede forças com o Sporting, este sábado (19h45), para a final da Taça da Liga. A partida terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.