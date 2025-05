No arranque de 2008, Di María, então com 20 anos, dava os primeiros passos no futebol europeu, enquanto Rui Costa, por sua vez, caminhava para o adeus aos relvados, já consagrado mundialmente e perto dos 36 anos.

Ambos ao serviço do Benfica, assim como nos dias atuais.

Na mesma altura, emprestado pelo Trofense ao Moreirense, na terceira divisão nacional, Rui Borges ainda procurava a consolidação na carreira de jogador. Era extremo, tinha 26 anos e contava com passagens sem muito sucesso por Bragança, Mirandela e Sp. Braga B.

Por capricho do destino, as equipas ficaram frente a frente a 27 de fevereiro daquele ano. O duelo em questão era válido para os quartos de final da Taça de Portugal, na sua versão 2007/08, numa partida disputada na Luz, curiosamente também o palco da decisão deste sábado, entre Benfica e Sporting, da penúltima jornada da Liga 2024/25.

O espanhol José Antonio Camacho optou por lançar o onze encarnado com Di María, porém sem Rui Costa, que acabou por começar no banco de reservas. Do outro lado, Daniel Ramos, a iniciar na trajetória como técnico, apostou em Rui Borges pelo lado direito do ataque.

«O Rui Borges tinha sido uma contratação pedida por mim no mercado de inverno, em janeiro. Já o conhecia de outros campeonatos e estava sem muito espaço no Trofense, com quem eu tinha boa relação. Havia uma carência no nosso ataque, então o Rui chegou para nos ajudar. Era um extremo destro com qualidade. Habilidoso, veloz e entendedor do jogo», revelou Daniel Ramos, em entrevista ao Maisfutebol.

«Neste jogo contra o Benfica, pedi-lhe bastante para equilibrar a equipa. Fechava bem os espaços, porque depois éramos fortes na transição ofensiva. Ele era uma peça-chave para o contra-ataque», completou.

O placar não saiu do 0-0 nos primeiros 45 minutos. Nuno Assis, Freddy Adu, Óscar Cardozo e Di María até tentaram, mas ficaram em branco. Coube então ao atual presidente do Benfica entrar e desbloquear o confronto.

Rui Costa saltou do banco aos 55 minutos, numa mudança mais ofensiva: no lugar de Luís Filipe. Precisou de apenas 15 minutos para dar a vantagem ao Benfica, com uma assistência do paraguaio Cardozo. Um golaço de fora de área: 1-0.

«Levámos o jogo muito a sério, uma oportunidade única de mostrarmos o nosso valor, até por isso festejamos bastante quando nos calhou o Benfica na eliminatória. Entramos motivos e prontos para gerar dificuldades, o que, de facto, aconteceu. Surpreendemos. Fizemos uma boa exibição e dificultamos o jogo. Foi mesmo muito dividido», recordou Daniel Ramos.

«(Risos) Foi preciso entrar o Rui Costa para o Benfica decidir o jogo. Lembro em detalhes de dizer no banco: 'Ui, está a ficar difícil, então vão meter a artilharia toda'. Não foi nada fácil para o Benfica», reforçou.

Entre altos e baixos, Rui Borges chegou a ter uma oportunidade de igualar o resultado. Arrancou sozinho pela direita e finalizou forte de pé direito. O alemão Hans-Jörg Butt levou a melhor e defendeu o remate.

Aos 87 minutos, já sem Borges em campo, substituído por Marquinho, o Benfica fechou a vitória - e o apuramento - com um golo de Makukula, que havia entrado na vaga do apagado do norte-americano Adu: 2-0.

"Caímos de pé. Foi um duelo marcante para o Moreirense. Vínhamos de dez jogos sem perder na temporada e, felizmente, conseguimos deixar uma boa imagem contra o Benfica. Foi uma excelente demonstração da nossa qualidade», destacou Daniel Ramos, que, atualmente no futebol da China, acompanha com orgulho o desenvolvimento de Rui Borges como técnico do Sporting.

«Foi um jogador com um nível de conhecimento técnico e tático bastante evoluído. Sempre preocupado em fazer mais e melhor. Era rigoroso e disciplina, mas, por outro lado, muito resguardado. Evoluiu muito. Está no caminho certo.»