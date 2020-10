O principal arguido no processo do atropelamento que levou à morte do adepto italiano Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, em 2017, foi condenado esta sexta-feira a quatro anos de prisão efetiva, por homicídio por negligência grosseira.

O advogado de defesa de Luís Pina defendeu que o arguido não tinha infringido as regras da estrada, ao contrário do adepto italiano, mas admitiu que este pudesse ser condenado por homicídio por negligência consciente.

Já o Ministério Público acusou Pina do homicídio de Marco Ficini e de outros quatro homicídios na forma tentada, dos quais foi agora absolvido.

Os outros 21 arguidos no processo, ligados aos No Name Boys e à Juventude Leonina, foram acusados de participação em rixa, dano com violência e omissão de auxílio.

Os factos remontam à madrugada de 22 de abril de 2017, antes de um dérbi entre Benfica e Sporting. Adeptos dos dois clubes envolveram-se em agressões junto ao Estádio da Luz e Marco Ficini, que também pertencia à claque da Fiorentina ‘O Club Settebello’, morreu após um atropelamento e fuga.