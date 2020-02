Portugal, já se sabia, vai terminar a época em sexto lugar no Ranking UEFA e vai ter em 2021/22 três vagas para a Liga dos Campeões.

O empate do Benfica em casa com o Shakhtar nesta quinta-feira foi o único ponto positivo das segundas mãos de uns 16 avos da Liga Europa que atiraram para fora todas as equipas portuguesas.

O Ranking UEFA neste momento

Esse foi o último ponto dos 51,5 que permitiram a Portugal ultrapassar e aumentar a distância para os russos. Quando se olha para quem contribuiu mais para esses 51,5 pontos, duas coisas saltam à vista: o FC Porto e o Sp. Braga.

Os minhotos foram a melhor equipa portuguesa em 2019/20 em matéria de ranking UEFA: foram quatro vitórias na qualificação, quatro na fase de grupos, dois empates e duas derrotas. No total, o Sp. Braga fez 14 pontos. A melhor equipa nacional, portanto.

Do outro lado, o FC Porto. Os dragões foram o pior clube português em matéria de Ranking UEFA nesta época. E aqui, é preciso repetir nesta época, como veremos mais à frente.

O FC Porto contribuiu com oito pontos em 2019/20, o pior registo dos dragões desde 2005/06 (!) e daí o destaque no título. Uma contribuição muito pouco normal dos azuis e brancos.

Os 8 pontos do FC Porto são o pior registo do clube em 13 anos

Curiosamente, é último apesar de ter mais vitórias e empates do que o Benfica nesta temporada europeia.

Os dragões somaram uma vitória na fase de qualificação [um ponto apenas aqui], três triunfos na fase de grupos da Liga Europa [seis pontos aqui] e um empate [outro ponto]. Derrotas foram cinco.

Benfica e Sporting pontuaram o mesmo: 10 pontos. Os leões pelas cinco vitórias na Liga Europa, os encarnados em moldes diferentes. O Benfica perdeu quatro vezes nesta época europeia, empatou duas [dois pontos] e venceu duas [quatro pontos]. Como chegou então aos 10 pontos na época? Porque quem joga a fase de grupos da Liga dos Campeões tem um bónus de quatro pontos.

De notar ainda que o Vitória de Guimarães fez 9,5 pontos nesta época, um contributo a considerar.

FC PORTO é quem mais contribui para o Ranking UEFA

Não se deixe confundir pelo subtítulo. Uma coisa é a contribuição da temporada, que falámos antes, outra é o total das cinco épocas que, de facto, fazem o ranking. Ou seja, para a contabilidade da UEFA, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Aí, ninguém contribui tanto como os dragões. São 77,5 pontos de 275,5 que Portugal tem nessas cinco épocas. Ou seja, o FC Porto contribui com 28,21 por cento dos pontos do ranking.

Apesar desta temporada, FC Porto continua a ser o principal contribuinte para a posição portuguesa

Facilmente se percebe que é o Benfica quem vem a seguir. Os encarnados são responsáveis por 26,62 por cento [73 pontos] e depois segue-se o Sporting: 52,5 o que equivale a 19,04 por cento.

Com uma contribuição acima dos dez por cento apenas outro clube: obviamente, o Sp. Braga com 47,5 pontos dos 275,5.

PORTUGAL sexto no geral, quinto nesta época

Como se disse de início, Portugal vai terminar a temporada no sexto lugar geral do ranking. Porém, em 2019/20, a liga portuguesa é ainda a quinta melhor.

Imagine isto como uma prova de ciclismo. Na classificação geral, Portugal é sexto, na etapa 2019/20 é quinto e à frente tem «apenas» Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália.

Ainda assim, Portugal corre o risco de baixar lugares nesta última classificativa do ranking UEFA: a Escócia continua com o Rangers em jogo e a França [quinta na geral, oitava em 2019/20] tem Lyon e PSG.