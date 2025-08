Declarações de António Silva, na zona mista do Estádio Algarve, após a conquista da Supertaça por 1-0 frente ao Sporting, esta quinta-feira, 31 de Julho.

[O que trouxeram os reforços?]

Os reforços vieram trazer qualidade, com características importantes para nós.

[O Benfica foi justo vencedor? O Sporting queixa-se do contrário...]

Acho que o futebol é um pouco isso: no ano passado, se calhar não fomos nós felizes com a bola a poste do Pavlidis [na final da Taça]. Acho que merecemos: trabalhámos muito para isto. Foi uma pré-época curta, depois de um Mundial muito longo e de poucas férias. Acho que merecemos.