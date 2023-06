Bruno Coelho, jogador do Benfica, em declarações no final da derrota na Luz que deu o título de campeão ao Sporting:

«É difícil de digerir, porque não jogámos só contra o Sporting. Mas não me vou desculpar com isso. Cometemos erros, tivemos oportunidades para dilatar o resultado e não o fizemos. Não foi de todo um ano fácil. Está a faltar um pouco, nacionalmente, respeitar o Benfica. Respeitar a camisola do Benfica, respeitar o que é o Benfica. É por causa do Benfica que há audiências, é por causa do Benfica que há pessoas que querem ver a modalidade. Por isso temos de respeitar o que significa esta camisola.

As pessoas esquecem-se que o Benfica ganhou uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal. Claro que o campeonato pesa, mas eu não acho que tenha sido uma má época. Agora vamos descansar, vamos recuperar, mas não estamos mortos. Na próxima época vamos conquistar títulos.