Roberto Martínez vai estar este domingo no Estádio da Luz para acompanhar o Benfica-Sporting ao vivo. Depois de no sábado ter estado no Sp. Braga-Boavista, o selecionador cumpre esta tarde o mesmo ritual no dérbi da capital.

Roberto Martínez apresenta-se no Estádio da Luz acompanhado por pelos vice-presidentes Humberto Coelho e Jose Couceiro e pelo diretor da Federação Portuguesa de Futebol João Vieira Pinto.