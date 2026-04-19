Rui Costa mostrou algum desagrado na chegada do Benfica ao Estádio de Alvalade, após uma viagem muito longa desde o Centro de Estágios do Seixal.

Tudo aconteceu já no Hall VIP, uma zona por onde passam os jogadores quando chegam ao estádio e que está vedada ao público. Há, no entanto, um grupo de adeptos que ganha direito a acompanhar a chegada das equipas, o que acontece em todos os jogos: adeptos na sua maioria crianças.

Ora este domingo, quando Rui Costa e Mourinho passavam por essa zona onde os adeptos filmavam e fotografavam os craques, o presidente terá ouvido alguma coisa que não gostou.

O adjunto João Tralhão e um segurança do Benfica tentaram, ainda antes de Rui Costa esboçar alguma reação, que o presidente não desse importância ao que ouvira, mas Rui Costa acabou por se dirigir a um steward, para lhe perguntar como era possível haver adeptos a ofender pessoas naquela zona.

Segundo foi possível saber, o Benfica reportou a situação aos delegados da Liga, queixando-se de que foi vítima de insultos numa zona técnica, vedada a adeptos e muito próxima do acesso aos balneários.