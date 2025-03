O Benfica vai receber 127,5 mil euros pela transferência de Geovany Quenda para o Chelsea.

O jovem extremo, recorde-se, cumpriu duas temporadas na formação do clube encarnado, entre 2018 e 2020, mas só uma delas abrange o período que dá direito a ser incluído no mecanismo de solidariedade.

Isto porque, de acordo com os regulamentos da FIFA, no caso de uma transferência, todos os clubes que partiparam na formação de um determinado jogador entre a época em que cumpriu 12 anos e a época em que cumpriu 23 anos têm direito a receber uma percentagem dessa mesma transferência.

Ora Quenda cumpriu 11 anos na primeira época na formação do Benfica e cumpriu 12 anos na segunda época. Esta última já abrange o referido período, tendo o Benfica de ganhar 0,25 do valor total da transferência (51 milhões de euros) ao abrigo do tal mecanismo de solidariedade.

O que corresponde aos já referidos 127,5 mil euros.