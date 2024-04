Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações no final da derrota por 1-0 em Alvalade frente ao Sporting:

«Depois de uma derrota como esta ninguém quer ouvir um discurso positivo. Toda a gente está muito desapontada, muito frustrada, porque hoje era possível ganhar o jogo, tanto nós como o Sporting, penso que ambos jogámos bem e tivemos os nossos momentos no jogo.

Acho que agora é o momento de lidar com esta derrota e depois temos de mostrar a nossa atitude profissional e positiva. É parte do futebol e de um desporto de equipa, em que lutamos por títulos, por troféus, por pontos, e no final as duas equipas tentam o mesmo.

No fim às vezes ganhamos e hoje perdemos. Temos de mostrar nos jogos que faltam, sobretudo na Liga Europa, que somos capazes de nos focar no que se passa no relvado, em momentos difíceis, e somos capazes de jogar bom futebol, porque nós jogámos bom futebol hoje e na terça.»