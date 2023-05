Treinador do Sporting, Ruben Amorim tinha dito na antevisão ao dérbi que «o Benfica joga sempre da mesma maneira». Minutos depois, o treinador do Benfica foi confrontado com esta ideia do responsável leonino e concordou.

«Sim, tentamos sempre jogar de acordo com a nossa visão», disse, antes de argumentar: «Tentamos ajustar consoante a abordagem tática do adversário, a tarefa é sempre diferente, mas de forma geral confiamos no nosso estilo, com muita atividade, posse de bola, transição, pressão alta, intensidade, criar muitas situações em campo, criar o máximo de oportunidades possíveis e impedir que o adversário as tenha.»

O treinador dos encarnados continuou na justificação: «Penso que jogámos muito bem assim e também em jogos difíceis e fora. Mostrámos em jogos europeus difíceis e em jogos difíceis em Portugal. Portanto ele tem razão»

Roger Schmidt finalizou depois ao afirmar que «também há uma abordagem semelhante no Sporting» e justificou: «Eles jogam bem, são corajosos, se não, não venciam o Arsenal. Mostraram que podem jogar futebol de topo. Acho que pode ser um jogo entusiasmante.»