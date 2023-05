O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações após o dérbi com o Sporting, da 33.ª jornada da Liga 2022/23, que terminou 2-2 e que deixa os encarnados a praticamente um ponto do título:

«Não estou triste. Não somos máquinas, somos seres humanos. O que queremos atingir, temos de trabalhar muito. Tem de se respeitar muito os adversários, foi um jogo difícil e temos de aceitar o resultado. O Sporting jogou muito bem no primeiro tempo.

[Acerca da saída de João Mário e entrada de Bah] «Tínhamos de mudar alguma coisa, o Bah está de volta e quis o Fredrik à frente. Quis proteger o João Mário um pouco. Havia muito ruído à volta dele, não era fácil para ele, até manter a calma. Por vezes, como treinador, tem de se cuidar dos jogadores e foi isso que tentei fazer.»