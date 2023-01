O treinador do Benfica, Roger Schmidt, na conferência de imprensa após o jogo com o Sporting, da 16.ª jornada da Liga 2022/23 e que terminou 2-2.

«O David Neres esteve lesionado muito tempo, jogou um bocadinho esta semana, o plano era que ele entrasse mais à frente, para trazer frescura e eventualmente decidir o jogo. não está preparado para 90 minutos. O Frederik Aursnes tem estado muito bem, o Rafa também, portanto, a decisão de Neres foi estratégica.»

«Resultado justo? Justo ou não, no futebol temos de aceitar, temos 90 minutos para marcar mais golos. Se o conseguimos ou não, temos de aceitar. Tivemos mais e melhores oportunidades, controlámos o jogo.»

«O árbitro tomou uma boa decisão e disse que não era penálti. Na minha ótica, as instruções do VAR é que se não é um erro claro, deve manter-se a decisão. Depois o árbtiro precisa de cinco minutos para ver? Se precisa desse tempo, não é um erro claro. Não falei com o árbitro sobre o penálti, falei sobre outras situações, não sobre o penálti.»