O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações após o dérbi com o Sporting, da 33.ª jornada da Liga 2022/23, que terminou 2-2 e que deixa os encarnados a praticamente um ponto do título. O técnico falou de João Neves, autor do golo do empate:

«É uma grande surpresa, até para mim. Começou a treinar connosco antes do inverno, ganhou alguns minutos na equipa principal porque esteve muito bem nos treinos. Taticamente, sabe o que fazer no campo, e a determinado ponto estava pronto para ser titular. Dá-se a oportunidade e vê-se se está ou não. Mas ele joga com tanta confiança, com tanto foco, é muito bom na pressão, muito bom com a bola, sempre disponível, muito corajoso. É uma grande surpresa no final da temporada. O Florentino e o Chiquinho foram fantásticos e ter outra opção agora é perfeito para nós, até porque é um rapaz do Benfica, das nossas camadas jovens, e marcou o primeiro golo por nós. Se os jogadores estão prontos, estão prontos, não interessa se têm 18, 20, 25 ou 28 anos.