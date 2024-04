Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações no final da derrota por 1-0 em Alvalade frente ao Sporting:

«Se fico no Benfica para a próxima temporada? Sem comentários. O que posso garantir é que agora vamos lidar com esta derrota e que vamos estar prontos para na terça-feira fazer um jogo muito bom com o Marselha, isso é o que posso garantir.»