O Benfica está a sete pontos da liderança da Liga, com 12 por disputar, e, nesta altura, o mais provável é que acabe a época apenas com uma competição conquistada: a Supertaça.

Roger Schmidt tem sido cada vez mais contestado, mas o treinador alemão continua a ver o futuro no Estádio da Luz, até porque, defende, o trabalho realizado ao longo destes dois anos não está a ser mau.

«Já respondi a isto, sobre o meu futuro. Não há nada de novo. Tenho uma relação muito boa com o presidente, falamos sobre tudo. Mas eu não sou importante, o mais importante é o Benfica. Temos de evoluir e lutar pelos objetivos. É exigente, mas nos últimos dois anos fizemos coisas muito boas. Este ano ganhámos a Supertaça apenas, temos de aceitar», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Sp. Braga.

«Mas como já disse, construímos uma nova equipa e ganhar o campeonato todos os anos não é fácil. Este ano a competitividade é grande, temos estado bem, não a um nível top, mas suficiente para ganhar o campeonato. Mas o Sporting também feito uma grande época, têm sido muito consistentes. Se continuarem assim, farão muitos pontos e é muito difícil ganhar o título, temos de aceitar», reforçou.

Schmidt realçou depois o trabalho feito no clube desde que chegou à Luz: «No entanto, no que toca ao desenvolvimento do clube, estilo de jogo e desenvolvimento da formação, estamos num bom caminho. Não estamos satisfeitos, ganhámos apenas a Supertaça e somos muito ambiciosos. Mas vemos isso como motivação para fazermos melhor para a próxima época. Esse é o meu mindset neste momento.»