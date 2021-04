Haris Seferovic é agora o líder da lista dos melhores marcadores da Liga Portuguesa. O avançado do Benfica bisou em Paços de Ferreira e ultrapassou Pedro Gonçalves, que há vários mesas liderava a corrida pelo prémio de máximo goleador do campeonato, embora o jogador do Sporting ainda tenha uma jornada a menos nesta altura, porque só joga neste domingo, em casa frente ao P. Ferreira.

Segue-se atrás de Seferovic e Pedro Gonçalves uma dupla de jogadores do FC Porto: Sérgio Oliveira tem 12 golos e Taremi tem 11 golos.

Lista dos melhores marcadores:

1.º Haris Seferovic (Benfica) - 16 golos

2.º Pedro Gonçalves (Sporting) - 15 golos

3.º Sérgio Oliveira (FC Porto) - 12 golos

4.º Mehdi Taremi (FC Porto) - 11 golos

5.º Rodrigo Pinho (Marítimo) - 9 golos

Beto (Portimonense) - 9 golos

Mario Gonzalez (Tondela) - 9 golos

8.º Ricardo Horta (Sporting de Braga) - 8 golos

Carlos Júnior (Santa Clara) - 8 golos

Óscar Estupiñan (Vitória de Guimarães) - 8 golos