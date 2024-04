A FIGURA: Di María

O argentino nasceu para jogar estes jogos e neste sábado quase tudo passou por ele. Se já não é o jogador de outros tempos na velocidade, em espaços reduzidos a qualidade que tem mantém-se intocável e qualquer bola que lhe chegava ao pé esquerdo era sinónimo de perigo iminente. Na primeira parte saltou de corredor em corredor e, se quase todas as bolas paradas lhe pertencem, foi sem surpresa que foi dele a assistência para o 1-1 de Bah. Aos 65 minutos entregou o segundo golo do Benfica a Neres, mas o extremo brasileiro, depois de contornar Israel, não conseguiu aproveitar. Ainda obrigou Franco Israel a aplicar-se para a defesa da noite aos 80 minutos. Dizem que perde muitas bolas, mas esse é o preço a pagar por quem está presente em quase todos os ataques de uma equipa. E hoje esteve mesmo em quase todos. Arriscou (e muito!) num mano a mano com Pote quando o atingiu com o punho na face, mas nem Soares Dias nem o VAR consideraram que se justificava a mostragem do vermelho direto.

NEGATIVO: Rafa Silva

Foram poucas as vezes em que o 27 do Benfica se viu no dérbi, embora ainda tenha tido uma ou duas ocasiões para fazer a diferença. Ainda assim, os adeptos das águias esperariam bem mais dele.

OUTROS DESTAQUES

Bah: não teve a melhor abordagem na jogada que terminou no primeiro golo de Geny Catamo, mas cresceu com o decorrer do jogo. Mostrou solidez defensiva, fez o golo do Benfica em cima do intervalo e ainda arrancou um cruzamento perigoso na etapa complementar.

João Neves: não fez o melhor dérbi da carreira, mas deixou, como sempre, tudo em campo. Nem sempre esteve afinado com Florentino, mas isso tornou-se quase impossível no período de maior sufoco dos leões. Ainda assim, foi dos melhores do Benfica na noite e empurrou a equipa para a frente com o espírito que o caracteriza.

Neres: não teve o peso de Di María no futebol ofensivo das águias, mas esteve bem presente no dérbi. Na primeira parte não esteve feliz na definição das ações no último terço e na segunda quase marcou após contornar Franco Israel.

Aursnes: não fez um jogo muito exuberante no plano ofensivo e sofreu com Geny Catamo, mas foi graças a ele que a águia não capitulou em transições letais do Sporting na sequência de bolas paradas ofensivas do Benfica. Primeiro colocou-se no caminho da bola num contra-ataque conduzido por Geny e que deixaria Gyökeres na cara de Trubin e depois controlou bem uma cavalgada do avançado sueco. Acabou expulso já em tempo de compensação.