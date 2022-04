Na verdade, não é em Alvalade, mas a ideia percebe-se melhor assim. O Benfica passou a ter mais vitórias do que o Sporting, em jogos de campeonato entre ambos, com os leões como visitados.

Antes da partida, havia 87 jogos Sporting-Benfica para o campeonato em casa do Sporting. Estava tudo empatado: 33 vitórias para cada lado, 21 empates.

O Benfica tem agora 34 triunfos em casa do rival e 127 golos marcados frente a 125 dos leões.

No total de todas as provas com o Sporting em casa, esses números são diferentes. Os verdes e brancos ganharam 73 e o Benfica 46: há 30 empates.

No total de jogos, em todas as provas, e na Luz e Alvalade, o Benfica lidera com 136 vitórias e o Sporting 112. Há 65 igualdade.