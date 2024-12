SIGA O DÉRBI BENFICA-SPORTING AO VIVO AQUI

Grande surpresa no onze do Benfica, com a titularidade de Amdouni na frente de ataque, no lugar habitualmente ocupado por Pavlidis, que desta vez fica no banco, ao lado de Arthur Cabral.

De resto, também Aursnes é titular, ele que recuperou de lesão e que no sábado já tinha treinado normalmente no Seixal.

Por outro lado, na equipa do Sporting, o maior destaque é a recuperação de Morita, que estava em dúvida, mas acabou por recuperar e é também titular.

No primeiro onze ao serviço do Sporting, Rui Borges aposta em Eduardo Quaresma, St. Juste, Matheus Reis, Quenda e Geny Catamo, deixando Maxi Araújo no banco.

FICHA DE JOGO

SPORTING: Franco Israel; St. Juste, Diomande e Eduardo Quaresma; Geny Catamo, Hjulmand, Morita e Matheus Reis; Trincão, Gyökeres e Geovany Quenda.

Suplentes: Kovacevic, Fresneda, Debast, Maxi Araújo, João Simões, Mauro Couto, Arreiol, Edwards e Harder.

BENFICA: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Florentino, Aursnes e Kokcu; Di María, Amdouni e Akturkoglu.

Suplentes: Samuel Soares, António Silva, Kaboré, Leandro Barreiro, Beste, Schjelderup, Rollheiser, Arthur Cabral e Pavlidis.