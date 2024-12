O dérbi Sporting-Benfica já foi palco de desacatos, no perímetro do Estádio de Alvalade.

Há a registar pelo menos um ferido, segundo noticiou a CNN, num momento de tensão provocado por adeptos casuais, supostamente afetos ao Benfica.

Esses adeptos foram rapidamente controlados e revistados pela polícia, perante o histórico de problemas que costumam provocar em jogos de futebol.

Logo a seguir, outro grupo de adeptos do Benfica forçou a entrada junto às portas 1 e 2 de Alvalade, num momento em que a entrada no recinto ainda estava vedado aos visitantes.

Esses adeptos furaram a barreira de segurança e entraram mesmo no perímetro do estádio, o que obrigou a polícia a intervir com força, distribuindo algumas bastonadas e acabando por os expulsar do local.

Por causa disso, a entrada dos adeptos do Benfica em Alvalade vai atrasar-se.