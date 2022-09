A Liga Portugal atualizou o ranking dos jogos e equipas com mais tempo útil de jogo, sendo de destacar que o encontro do Benfica B, desta vez frente ao Tondela, foi pela quinta vez premiado como o jogo da II Liga com mais tempo útil.

No ranking geral, o Casa Pia lidera a lista de equipas da Liga e o Benfica B lidera na II Liga. Juntando os dois campeonatos, o Benfica B continua a liderar, o Casa Pia surge em segundo lugar e o Benfica aparece no terceiro posto.

O que significa que as duas equipas encarnadas ocupam o pódio de mais tempo útil de jogo nos campeonatos profissionais. O Sporting surge no quarto posto, seguido muito de perto pelo Rio Ave.

O FC Porto surge na segunda metade da tabela, muito longe dos maiores rivais em tempo útil de jogo, e curiosamente também atrás do FC Porto B. Como curiosidade, refira-se que o Farense é a equipa com menos tempo de jogo.

Confira o ranking geral na galeria associada a este artigo.