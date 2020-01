O julgamento de Luís Pina, principal arguido pelo homicídio de Marco Ficini, voltou a ser adiado.



Com início marcado para 21 de novembro de 2018, o julgamento foi inicialmente adiado para 11 de setembro de 2019 e posteriormente para 15 janeiro 2020. Esta quinta-feira, num despacho judicial a que a agência Lusa teve acesso, voltou a ser adiado, desta feita para o dia 4 de fevereiro.

Segundo um despacho judicial, a que a Lusa teve acesso, este terceiro adiamento deve-se ao facto de o processo ter sido «objeto de redistribuição» a um novo coletivo de juízes do Tribunal Central Criminal de Lisboa, que terá Francisco Henriques como juiz presidente.

A manhã de 4 de fevereiro está reservada para declarações de arguidos e inquirição de duas testemunhas, e à tarde prosseguem as inquirições de testemunhas.



Além de Luís Pina, a juíza de instrução criminal Isabel Sesifredo decidiu levar a julgamento os restantes 21 arguidos no processo: outros nove adeptos do Benfica com ligações à claque No Name Boys e 12 adeptos do Sporting da claque 'Juventude Leonina', nos exatos termos da acusação do Ministério Público (MP).

Recorde-se que Marco Ficini, elemento afeto à claque da Fiorentina e adepto do Sporting, morreu na sequência de um atropelamento seguido de fuga, ocorrido nas imediações do Estádio da Luz.