Frederico Varandas, Rui Costa, André Villas-Boas e António Salvador chegaram à Cidade do Futebol pouco antes das 11 horas, para uma reunião com Pedro Proença.

Villas-Boas foi o primeiro a chegar, cerca das 10.40 horas, seguido pouco depois de António Salvador e depois de Rui Costa. Frederico Varandas foi o último a entrar na Cidade do Futebol.

A reunião estava agendada para as 11 horas e foi pedida pelos quatro clubes grandes, para debater vários temas de interesse para o futebol português, como a arbitragem, os quadros competitivos, a carga fiscal sobre o futebol, os custos com seguros e policiamento, entre outros.

No entanto, e acima de tudo, os quatro grandes querem falar com Proença sobre a distribuição dos dinheiro das apostas desportivas, particularmente a receita dos jogos de futebol internacional.

Recorde-se que, como Reinaldo Teixeira referiu numa entrevista ao Maisfutebol, Pedro Proença sempre lutou para que a receita proveniente de apostas online feitas com jogos internacionais passasse para a Liga Portugal, e não ficasse na Federação como então acontecia.

No entanto isso ainda não aconteceu, pelo que os quatro clubes querem perceber porquê. Trata-se de uma receita de cerca de 30 milhões de euros.