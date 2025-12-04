Foi como o céu na Invicta – a conta gotas – que os presidentes de Liga e II Liga chegaram à sede da Liga Portugal, o gigante e iluminado cubo em Ramalde, a propósito da XVI Cimeira de Presidentes.

Pelas 9h20 desta quinta-feira, o edifício já havia recebido os presidentes de Leixões, Feirense e Lusitânia Lourosa. Pouco depois chegou Reinaldo Teixeira, líder da Liga Portugal, que cumprimentou os jornalistas e garantiu falar após a cimeira, no salão paralelo ao auditório.

Pelas 9h45, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, surgiu à saída do elevador, na companhia de Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão. E às 9h55 apareceram, cordiais e a par, Rui Costa, Frederico Varandas e António Salvador, presidentes de Benfica, Sporting e Sp. Braga, respetivamente.

Depois de fazerem a admissão, os presidentes estiveram à conversa, antes de entrarem para o auditório. Entre cafés e cumprimentos, foi possível ver, por exemplo, Rui Costa a trocar ideias com Reinaldo Teixeira e com Luís Vicente, o consultor da Liga Portugal para o processo de centralização.

Em semanas de tantos recados e tensão, a serenidade paira antes do “escaldante” dérbi na Luz, na 13.ª jornada da Liga, na sexta-feira (20h15).

Esta cimeira começou pouco depois das 10 horas e arrancou com uma saudações aos campeões do Mundo de sub-17, num discurso promovido por Reinaldo Teixeira e que pretendeu salientar a formação e aposta em atletas nacionais. Na ordem de trabalhos, sem promessa de decisão, vão estar temas como o processo de centralização dos direitos televisivos, a alteração dos quadros competitivos e, inevitavelmente, a ameaça de greve por parte da APAF.

De recordar que, na noite de quinta-feira, a Liga Portugal qualificou como «incompreensível» o comunicado da associação que representa os árbitros.