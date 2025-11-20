Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, recebe esta sexta-feira Frederico Varandas, Rui Costa, André Villas-Boas e António Salvador na Cidade do Futebol, para uma reunião pedida pelos clubes.

Em cima da mesa vão estar vários temas de interesse para o futebol português, como a arbitragem, os quadros competitivos, a carga fiscal sobre o futebol, os custos com seguros e policiamento, entre outros.

No entanto, e acima de tudo, os quatro grandes querem falar com Proença sobre a distribuição dos dinheiro das apostas desportivas, particularmente a receita dos jogos de futebol internacional.

Recorde-se que, como Reinaldo Teixeira referiu numa entrevista ao Maisfutebol, Pedro Proença sempre lutou para que a receita proveniente de apostas online feitas com jogos internacionais passasse para a Liga Portugal, e não ficasse na Federação como então acontecia.

Mais do que isso, o presidente da FPF durante a campanha eleitoral garantiu que era isso mesmo que iria acontecer quando entrasse na Cidade do Futebol. O que é certo é que até agora nada foi feito e os clubes querem perceber porquê.

Apesar de ser um tema que lhe interessa, e segundo foi possível saber, Reinaldo Teixeira não vai estar no encontro. O presidente da Liga tem tido ao longo dos últimos tempos várias conversas nesse sentido, pelo que prefere desta vez não se intrometer.