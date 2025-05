É o lance de que todos falam nas hostes benfiquistas - aos 90+4m da final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sporting, o avançado Andrea Belotti foi alvo de um pontapé e de uma pisadela na cabeça, quando já estava no chão.

Maxi Araújo e Matheus Reis rodearam o jogador junto à bandeirola de canto travaram-no de forma agressiva. Porém, a equipa de arbitragem assinalou falta ofensiva a favor do Sporting, o que mereceu críticas por parte de Rui Costa e Bruno Lage.

Já depois do jogo, a esposa do futebolista, a italiana Giorgia Duro, mostrou a sua revolta nas redes sociais com a partilha de um vídeo do lance, acompanhado de uma palavra: «Vergonhoso».