Se Ruben Amorim não preparou um plano especial para travar Darwin, Nélson Veríssimo também não o fez quanto aos elementos ofensivos do Sporting, já que entende que a ideia de jogo dos leões assenta no processo coletivo.

«A ideia de jogo é coletiva, todos os jogadores são importantes na ideia de jogo do Ruben Amorim. Não temos de nos preocupar em particular com um jogador, mas sim com as dinâmicas ofensivas e as defensivas, para aproveitar os espaços. Amanhã é dérbi entre duas grandes equipas que vão procurar a vitória e vamos estar à altura do desafio, vamos dar uma resposta muito positiva, a resposta que todos os benfiquistas esperam que tenhamos e certamente vamos ter», afirmou o técnico do Benfica em conferência de imprensa.

Em janeiro, já com Veríssimo no banco, os encarnados perderam na final da Taça da Liga diante dos rivais lisboetas (2-1), mas o treinador das águias estabeleceu diferenças entre esse duelo e o deste domingo.

«Acima de tudo, a ideia de jogo está lá bem vincada, a atacar e defender, claro que com as opções individuais poderá mudar uma ou outra dinâmica. Comparativamente ao jogo da Taça da Liga, recordo-me que o Sporting não teve o Coates porque estava na seleção, nós não tivemos o Nico [Otamendi], Darwin e Rafa. Entretanto, o Sporting já fez algumas contratações, nomeadamente o Slimani, que na nossa opinião pode dar outra variante no posicionamento ofensivo. Cabe-nos ter as melhores dinâmicas defensivas para contariar o pendor ofensivo que o Sporting tem. E valorizar ainda mais aquilo que é o nosso jogo com bola, é esse aspeto que temos de valorizar para chegar com perigo às zonas de finalização e fazer golo», rematou.

O dérbi de Lisboa, a contar para a 30.ª jornada do campeonato, está marcado par as 20h30 deste domingo e pode acompanhar no Maisfutebol.