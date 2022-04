Separados por nove pontos na tabela da Liga, Sporting e Benfica defrontam-se neste domingo, num dérbi em que o técnico dos encarnados, Nelson Veríssimo, repartiu o favoritismo, à semelhança do que fez Ruben Amorim, mas mostrou-se confiante no triunfo em Alvalade.

«Em dérbis a probabilidade é 50/50, se tivesse de apostar, apostava na vitória do Benfica. Temos consciência do adversário que vamos ter pela frente. Diz a história que a classificação pouco tem a ver com o que pode acontecer no jogo. Será um jogo aberto, competitivo e a expetativa passa por ganhar em Alvalade, tal como para os quatro jogos que faltam a seguir», disse em conferência de imprensa.

O técnico das águias considerou ainda que o empate em Anfield Road, na última quarta-feira, não trouxe mais motivação à equipa.

«Temos de estar motivados para todos os jogos, independentemente do adversário. Não conseguimos o objetivo de passar à fase seguinte mas temos consciência que fizemos muita coisa boa a atacar e a defender, contra um adversário poderoso como o Liverpool. É transportar isso para o jogo contra o Sporting, um adversário difícil, é um dérbi, com características diferentes, podemos dizer que é mais um jogo de Champions. Temos de estar a nível elevadíssimo, vamos defrontar um adversário forte com reconhecida qualidade, mas acima de tudo perceber que temos a nossa qualidade. As expetativas são as melhores», reforçou.

O Benfica desloca-se ao reduto do Sporting este domingo, a partir das 20h30, num dérbi que terá arbitragem de Fábio Veríssimo. Pode acompanhar o jogo ao minuto no Maisfutebol.