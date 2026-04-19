Benfica
Há 12 min
VÍDEO: acidente corta a Ponte 25 de Abril e adeptos jogam à bola em cima do tabuleiro
Autocarro do Benfica fugiu pela Ponte Vasco da Gama
Num domingo de muito sol e calor, muita gente foi apanhada no meio de um grave acidente, que cortou a Ponte 25 de Abril. O próprio autocarro do Benfica teve de fugir pela Ponte Vasco da Gama, o que acabou por atrasar a chegada a Alvalade.
Em cima da ponte, muita gente não teve a mes sorte e acabou por ficar presa no meio do trânsito. Sem poderem sair dali, alguns adeptos divertiram-se a jogar à bola em cima do tabuleiro, para ajudar a passar o tempo.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS