Benfica
Há 15 min
VÍDEO: Aursnes imita protestos de Hjulmand e solta um sorriso
Norueguês protagonizou momento de boa disposição depois de o dinamarquês ver amarelo
Norueguês protagonizou momento de boa disposição depois de o dinamarquês ver amarelo
Decorria o minuto 36 do dérbi entre Sporting e Benfica em Alvalade quando Hjulmand viu o cartão amarelo. De imediato, o capitão dos leões bracejou, o que motivou uma reação irónica de Aursnes.
O médio do Benfica imitou o gesto e soltou um sorriso. Ora veja.
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