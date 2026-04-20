Decorria o minuto 36 do dérbi entre Sporting e Benfica em Alvalade quando Hjulmand viu o cartão amarelo. De imediato, o capitão dos leões bracejou, o que motivou uma reação irónica de Aursnes.

O médio do Benfica imitou o gesto e soltou um sorriso. Ora veja.

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