Um dia após a vitória sobre o Sporting, o Benfica partilhou nas redes sociais um vídeo com os bastidores do dérbi.

Nele, é mostrado o ambiente ao longo do dia no Seixal, onde a equipa de Nélson Veríssimo cumpriu uma ligeira sessão de treino, jogou matraquilhos (a dupla João Mário e André Almeida goleou, aparentemente, Gonçalo Ramos e Gil Dias) e cantou os parabéns ao treinador.

Já em Alvalade, Rui Costa esteve no balneário e pediu «orgulho» aos jogadores. Veríssimo apelou à «cabeça fria», mas também ao coração. «É o jogo em que mais se sente fervor», apontou na roda na conversa com os jogadores num balneário personalizado com as cores do Benfica.

Os bastidores da vitória do Benfica no dérbi: