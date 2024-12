O Benfica e o Sporting uniram-se num abraço para, através do projeto «Esta Bata Tem Poderes» ,levarem um toque de alegria e solidariedade às crianças do serviço de Pediatria do IPO – Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil.

Tomás Araújo e Eduardo Quaresma foram os rostos desta ação, proporcionando momentos inesquecíveis aos pequenos pacientes. Os dois jogadores, ambos com 22 anos, distribuíram simpatia e batas hospitalares criadas a partir de camisolas oficiais dos clubes, transformando o ambiente hospitalar numa tarde de sorrisos e boa disposição.

Num gesto que ilustra que a rivalidade só existe dentro das quatro linhas, os dois jogadores, ambos naturais de Lisboa e colegas nas seleções jovens desde os 14 anos, foram até ao hospital para oferecer não só as batas, mas também um pouco do espírito desportivo que caracteriza o futebol.

Tomás Araújo, por exemplo, expressou a felicidade pela oportunidade de estar presente.

«É muito especial estar aqui, estou muito feliz. As crianças que aqui estão atravessam um momento difícil, mas quando nos vêm, ficam logo com um sorriso enorme na cara. É muito bom poder proporcionar esses momentos na vida delas», referiu.

«Conheço o Eduardo Quaresma desde os 14 anos e já passámos por muitas coisas juntos. Poder viver este momento com ele, ainda para mais antes de um dérbi, foi incrível. Foi um dia espetacular.»

Já Eduardo Quaresma, por sua vez, também se mostrou grato pela experiência e destacou o valor da solidariedade.

«Foi muito importante esta experiência, porque nos faz perceber que o futebol não é a coisa mais importante que existe. Há muitas pessoas a atravessar dificuldades muito maiores e, para nós, foi excelente ver os sorrisos dessas crianças ao nos verem, sabendo que estávamos ali pelos seus clubes favoritos», começou por dizer.

«Este tipo de experiências faz-nos perceber que as rivalidades só existem dentro das quatro linhas. Conheço o Tomás há muito tempo e, apesar de sermos rivais no campo, somos amigos fora dele. Por isso, é muito importante a Liga e a Fundação promoverem estas iniciativas que nos permitem mostrar que o futebol pode, sim, ser uma força de união.»

«Esta Bata Tem Poderes» é uma iniciativa da Fundação do Futebol – Liga Portugal, em parceria com os 34 clubes dos escalões profissionais. O projeto visa transformar camisolas oficiais doadas pelos clubes em batas hospitalares, que são distribuídas a crianças nos serviços de pediatria de hospitais de todo o país. Esta ação conta com a participação de jogadores e treinadores, que, além de entregarem as batas, têm a oportunidade de interagir com as crianças e proporcionar-lhes momentos de alegria.