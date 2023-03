O Fonte Bastardo venceu este sábado o Sporting por 3-2, no segundo jogo das meias-finais do campeonato de voleibol, e igualou a formação leonina na luta por um lugar na final: as duas equipas têm agora um triunfo, numa eliminatória que se joga à melhor de cinco.

Depois do triunfo do Sporting em casa por 3-0, a formação leonina esteve a ganhar por 2-0 este sábado e parecia ter o segundo triunfo bem encaminhado, mas o Fonte Bastardo deu a volta, ganhou três sets consecutivos e arrancou uma vitória muito difícil.

Já o Benfica segue imparável e voltou a vencer este sábado o Leixões, desta feita por 3-0. Os encarnados têm dois triunfos em dois jogos e podem garantir já este domingo, no terceiro jogo da eliminatória, um lugar na final do campeonato de voleibol.

MEIAS-FINAIS (à melhor de cinco jogos):

BENFICA - LEIXÕES, 2-0

Leixões – Benfica, 1-3 (21-25, 20-25, 29-27, 21-25), 18 mar

Benfica – Leixões, 3-0 (25-13, 25-18, 25-15), 25 mar

26 mar Benfica – Leixões, 17:00

1 abr Leixões – Benfica, 17:00 (x)

8 abr Benfica – Leixões, 17:00 (x)

FONTE BASTARDO - SPORTING, 1-1

Sporting - Fonte Bastardo, 3-0 (25-21, 25-21, 25-19), 18 mar

Fonte Bastardo – Sporting, 3-2 (20-25, 22-25, 25-20, 25-23, 15-10), 24 mar

26 mar Fonte Bastardo – Sporting, 15:00 locais (16:00, horas de Lisboa)

1 abr Sporting - Fonte Bastardo, 15:00 (x)

8 abr Fonte Bastardo – Sporting, 18:00 locais (19:00, horas de Lisboa) (x)

(x) Se necessário