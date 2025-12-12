Youth League: Benfica recebe Slavia Praga, Sporting visita Puskás Akadémia
Leões jogam na Hungria, enquanto águias decidem eliminatória de jogo único em casa
O Benfica vai receber o Slavia Praga nos “16-avos” da Youth League, numa eliminatória disputada num só jogo, a 3 ou 4 de fevereiro. O emblema checo terminou a fase liga no 20.º lugar, enquanto as águias acumularam cinco vitórias e uma derrota (Chelsea), terminando no 2.º posto, com 15 pontos, a um dos “Blues”.
As águias têm em vista algo idêntico a 2022, quando conquistaram a competição continental.
Quanto ao Sporting, os leões terminaram a fase liga no 12.º lugar e vão visitar os húngaros do Puskás Akadémia, provenientes do “caminho dos campeões”. Os leões almejam, pelo menos, repetir a campanha de 2023, quando alcançaram as meias-finais.
O Barcelona é o detentor da Youth League e o emblema que mais vezes conquistou o troféu (2014, 2018 e 2025). Por sua vez, o Chelsea fez a festa em 2015 e 2016. Esta lista também conta com Salzburgo, FC Porto, Real Madrid, Benfica, AZ e Olympiakos.
Consulte o restante sorteio dos “16-avos” da prova.
Chelsea-PSV;
Brugge-Mónaco;
Real Madrid-Marselha;
Villarreal-Bayer Leverkusen;
Ath. Bilbao-Frankfurt;
D. Kiev-Atlético de Madrid;
Maccabi Haifa-Barcelona;
Betis-Tottenham;
HJK Helsínquia-Man City;
AZ-Dortmund;
D. Minsk-PSG;
Colónia-Inter;
Legia-Ajax;
Zilina-Liverpool.