Stije Resink esteve na mira do Benfica no mercado de inverno e gostaria de se ter mudado para a Luz, mas o Groningen vetou a transferência. O capitão do emblema neerlandês revelou como lidou com todo o processo e confessou que a postura do clube até foi «um elogio».

«Ainda estou aqui e isso diz tudo. Estou muito feliz aqui, por isso nunca foi um problema. Mas sim, houve algum ruído», começou por dizer o médio de 22 anos, à RTV Noord.

«Passa-se muita coisa e é por isso que, enquanto jogador, pensas muito, até no que é melhor para ti. A história é clara: existiu a possibilidade de me venderem, mas o clube não quis. Acaba por ser um elogio, mas isso pode esbarrar com as tuas próprias ambições», acrescentou.

Ainda assim, Resink assumiu que esperava que o Groningen tivesse compreendido a intenção de sair. «Como jogador, esperas um pouco mais de cooperação, mas, por outro lado, a posição deles foi clara. Tenho opinião sobre isso, mas irei discutir o assunto diretamente com as pessoas. Agora já está feito e já foi dito o suficiente sobre isso.»

Resink leva quatro golos e cinco assistências em 21 jogos pelo Groningen esta época. Segundo a imprensa dos Países Baixos, terá uma cláusula de rescisão de seis milhões de euros no verão e o Ajax também segue interessado em contratá-lo.