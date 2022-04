Cher Ndour foi um dos protagonistas da equipa do Benfica na conquista da Youth League e marcou, inclusive, um dos golos na final contra o Red Bull Salzburgo. O médio de 17 anos revelou que recusou a Juventus, o Bayern Munique e outros clubes ingleses para assinar pelas águias em 2020.



«O Benfica foi a melhor escolha que poderia ter feito. Apesar de ter várias ofertas, disse não à Juventus, com 13 anos, para ficar em Bérgamo. O Bayern e outras equipas inglesas queriam-me... No final, optei pelo Benfica», disse, em entrevista jornal «Cronache di Spogliatoio».



O italiano contou que ligou aos pais a dizer que as águias iam ganhar a Youth League, no dia seguinte ao desaire contra o Dínamo Kiev, na primeira jornada da fase de grupos da prova.



«A melhor parte foi conseguirmos os objetivos após a derrota com o Dínamo de Kiev, na estreia. Insultaram-nos e disseram que não seríamos capazes [de ganhar]. Mas nós tínhamos razão. No dia seguinte à derrota, encontrámo-nos no Seixal e tivemos uma longa conversa. Nós, o treinador, o staff... Quando cheguei a casa, telefonei aos meus pais e disse-lhes que iríamos ganhar a Youth League», recordou.



A conquista da Youth League quebrou a «maldição» Bélla Guttman, um facto que Cher Ndour fez questão de referir.



«Tinha ouvido falar dela, mas agora acabou. Nós tratámos dela. Depois de perder três finais, era o mínimo que podíamos fazer», destacou.



Ndour, que idolatra Pogba, Ronaldo e Del Piero, assumiu que pretende representar a seleção de Itália embora possa jogar pelo Senegal - país de nascimento do seu pai.



«O meu sonho é jogar pela Itália. Assisti à final do Euro'2020 com quase todos os meus companheiros de equipa portugueses... A Federação do Senegal ligou ao meu pai, mas neste momento só penso na Itália. Gostaria também de fazer a minha estreia com a equipa principal do Benfica», concluiu.