Terminou o calvário para Filipe Cruz: o lateral-direito regressou aos relvados esta quinta-feira, ao serviço da equipa sub-23 do Benfica, na vitória por 3-1 em casa do Estoril.

O jogador de 23 anos entrou aos 77 minutos e até usou a braçadeira de capitão.

Filipe Cruz não pisava os relvados desde 29 de outubro de 2023, quando sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, num duelo da II Liga com o Santa Clara.

«515 dias depois …. Finalmente estou de volta a fazer o que mais amo. Foram meses muito complicados, não vou mentir. Meses de muito sacrifício e superação, meses com dores que nunca tinha sentido na minha vida, meses em que todos os dias tive que me automotivar para nunca ir abaixo … Nesse aspeto, estou muito orgulhoso de mim. Foram muitas as vezes que pensei em desistir, mas graças a Deus consegui sempre dar a volta por cima contornando todos os obstáculos durante a minha recuperação. Foi sem dúvida o ano e meio mais complicado da minha vida mas também o que em mais cresci, a todos os níveis mesmo», escreveu o jogador na rede social Instagram.