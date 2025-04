A equipa sub-23 do Benfica triunfou, na tarde desta quarta-feira, na visita ao Estrela da Amadora, na 11.ª jornada da fase apuramento campeão da Liga Revelação (2-3).

Os comandados de Vítor Vinha encontraram-se em desvantagem ao cabo de quatro minutos, quando Afonso Carvalho inaugurou o marcador. Na resposta, aos 15m, Rodrigo Rego restabeleceu a igualdade. De parada e resposta, Sérgio Malé devolveu a vantagem aos anfitriões, aos 29 minutos.

Na etapa complementar, as águias operaram a reviravolta aos 46 e 48m, por Jelani Trevisan e Olívio Tomé.

Assim, o Benfica reforçou o 5.º lugar, com 15 pontos, a dois do Estrela (3.º). No topo segue o Torreense, com 23 pontos. Em todo o caso, os líderes jogam na tarde desta quarta-feira, em casa, frente ao 8.º e último Estoril.

Na tarde de terça-feira, às 15h, o Benfica regressa aos jogos no Seixal e recebe o Estoril. Por sua vez, o Estrela, que leva duas derrotas consecutivas, visita o Famalicão (2.º), na tarde de sábado (15h).