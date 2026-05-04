Heorhii Sudakov tem estado no centro das atenções do Benfica esta segunda-feira. Depois dos rumores vindos da Ucrânia – de que o médio estaria «cansado do futebol» - o benfiquista reagiu nas redes sociais.

Agora foi a vez de Vadim Shablii - proprietário e CEO da ProStar, a agência que representa Sudakov - se pronunciar sobre o assunto.

«Heorhii Sudakov continua a trabalhar arduamente nos treinos e está 100 por cento concentrado no Benfica. Muitos jogadores passam por períodos difíceis nas suas carreiras, mas isso não significa que ele tenha perdido a vontade de jogar futebol ou que esteja cansado disso», referiu o agente em declarações facultadas pela assessoria.

«Ele não é alguém que desista. Ele continua a trabalhar e a lutar pelo seu lugar. Está a fazer tudo o que pode para voltar a encantar os adeptos com as suas exibições e golos», concluiu.

Contratado ao Shakhtar no último mercado de verão, Sudakov era visto como um dos principais reforços do Benfica para esta temporada. No entanto, o médio de 23 anos já não é opção para José Mourinho desde 6 de abril e ficou no banco nos últimos quatro jogos.

No total, Sudakov leva quatro golos e cinco assistências em 36 jogos pelo Benfica.