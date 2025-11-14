Georgiy Sudakov foi dispensado da seleção da Ucrânia.

O médio de 23 anos do Benfica ressentiu-se de uma sobrecarga muscular na anca esquerda e, deste modo, regressa mais cedo a Portugal.

Sudakov não foi utilizado na goleada sofrida pelos ucranianos em casa frente à seleção francesa, em Paris, por 4-0, na noite de quinta-feira, em jogo de qualificação para o Mundial 2026.

O jogador vai prosseguir recuperação com o departamento médico do Benfica.