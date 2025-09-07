O Benfica iniciou contactos com Heorhiy Sudakov logo após ter tomado conhecimento de que o apartamento do futebolista ucraniano em Kiev foi atingido por um ataque russo.

Segundo apurou o Maisfutebol, o clube encarnado mostrou disponibilidade imediata para apoiar o jogador e a família em tudo o que for necessário.

No apartamento, que ficou destruído quase na totalidade, encontravam-se a mulher de Sudakov, Liza Sudakova (grávida), a filha do casal e também a mãe do jogador, que se encontrava, no momento da ofensiva, concentrado com a seleção da Ucrânia em Wroclaw, cidade polaca situada a mais de mil quilómetros da capital ucraniana.

Liza Sudakova, por estar na reta final da gravidez, não pôde viajar para Portugal aquando da concretização da transferência do internacional ucraniano para o Benfica, há pouco mais de uma semana. A família deverá reunir-se em Portugal após o nascimento da segunda filha do casal.

