Há 38 min
Benfica fecha a contratação de Sudakov
Médio-ofensivo ucraniano do Shakhtar Donetsk vai custar entre 25 e 27 milhões de euros
O Benfica acertou nas últimas horas a contratação do médio-ofensivo ucraniano Georgiy Sudakov, do Shakhtar Donetsk, segundo apurou o Maisfutebol.
O acordo com os ucranianos, que gira entre 25 e 27 milhões de euros, já estava muito bem adiantado desde o início da semana e acelerou de vez com a confirmação dos encarnados na fase de grupos da Liga dos Campeões.
Com a camisola 10 à espera na Luz, Sudakov tem a chegada prevista a Lisboa já esta sexta-feira.
