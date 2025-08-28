O Benfica acertou nas últimas horas a contratação do médio-ofensivo ucraniano Georgiy Sudakov, do Shakhtar Donetsk, segundo apurou o Maisfutebol.

O acordo com os ucranianos, que gira entre 25 e 27 milhões de euros, já estava muito bem adiantado desde o início da semana e acelerou de vez com a confirmação dos encarnados na fase de grupos da Liga dos Campeões. 

Com a camisola 10 à espera na Luz, Sudakov tem a chegada prevista a Lisboa já esta sexta-feira.

