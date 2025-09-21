Heorgiy Sudakov e Dodi Lukebakio são baixas para o jogo com o Rio Ave. Isto deve-se ao facto de este jogo dizer respeito à primeira jornada da Liga, que na altura foi adiado devido ao Benfica estar a participar na pré-qualificação para a Liga dos Campeões.

O ucraniano e o belga, que reforçaram o Benfica já na reta final do mercado de transferências, não estavam no plantel da equipa então orientada por Bruno Lage e, por isso, não são elegíveis ao abrigo dos Regulamentos da Liga.

Sudakov já foi titular nos dois últimos jogos e por isso será baixa importante para os encarnados. Já Lukebakio, que chegou lesionado, ainda não se estreou.



