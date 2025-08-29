Benfica
Há 1h e 33min
Benfica: Sudakov já está em Portugal
Sai Aktukoglu, entra Sudakov: poucos minutos depois de anunciar a transferência do turco para o Fenerbahçe, o Benfica recebeu no Aeroporto de Cascais, em Tires, para completar a transferência.
O avião que transportava o jogador chegou pouco depois das 13 horas e pelas 13.20 horas o jogador surgiu na porta de desembarque, mostrando-se aos jornalistas que o esperavam.
Com a camisola 10 à espera na Luz, Sudakov, de 22 anos, foi contratado por 27 milhões de euros e vem agora fazer exames médicos, para depois assinar contrato.
