O Benfica anunciou este sábado a contratação do médio Heorhii Sudakov.

O internacional ucraniano de 22 anos chega por empréstimo de uma temporada pelo valor de 6,75 milhões de euros com uma opção de compra obrigatória de 20,25 milhões de euros, num negócio que totaliza 27 milhões de euros.

Sudakov fez toda a formação nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, chegou na tarde desta sexta-feira e vai vestir a camisola 10 dos encarnados.

Na última temporada, o jogador de 22 anos fez 37 jogos, tendo assinado 15 golos e sete assistências. Na presente época foi opção em dez partidas dos ucranianos e ajudou o Shakhtar Donetsk no apuramento para a Liga Conferência.

Leia o comunicado do Benfica:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Shakhtar Donetsk para o empréstimo do jogador Heorhii Sudakov durante a época desportiva 2025/26, por um montante de € 6 750 000 (seis milhões setecentos e cinquenta mil euros). O referido acordo inclui uma cláusula obrigatória para o exercício da transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, a partir da época 2026/27, por um montante de € 20 250 000 (vinte milhões duzentos e cinquenta mil euros), e estipula uma remuneração variável associada a objetivos individuais e coletivos, no valor máximo de € 5 000 000 (cinco milhões de euros). Assim, o valor global da transferência poderá atingir o montante de € 25 250 000 (vinte cinco milhões duzentos e cinquenta mil euros). A Benfica SAD terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. O Shakhtar Donetsk terá ainda direito a receber uma percentagem de 25% do valor de uma futura transferência do referido jogador. Importa referir que a Benfica SAD tem a opção de reduzir essa percentagem, de 25% para 15%, mediante o pagamento de um valor fixo de € 6 000 000 (seis milhões de euros)."

[Artigo atualizado às 22h22]