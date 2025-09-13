Heorhii Sudakov fez a sua primeira aparição oficial com a camisola do Benfica, esta sexta-feira, no empate a um golo frente ao Santa Clara, em jogo da 5.ª jornada da Liga. O médio ucraniano foi lançado por Bruno Lage aos 72 minutos e recebeu uma forte ovação dos adeptos presentes no Estádio da Luz.

O antigo jogador do Shakhtar Donetsk vive um período delicado, depois do seu apartamento em Kiev ter sido destruído devido a um ataque de mísseis russos, enquanto a família se encontrava no interior. Apesar de se ter mudado para Lisboa após ser confirmado como reforço das águias, a sua esposa, Liza Sudakova, permanece na Ucrânia por estar na fase final da gravidez.

Nas redes sociais, o internacional ucraniano partilhou a emoção da estreia: «Os meus primeiros passos em casa, no Estádio da Luz. Ambiente incrível, obrigado pela receção calorosa dos adeptos do Benfica.»