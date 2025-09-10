Após o empate da Ucrânia com o Azerbaijão (1-1), Heorhiy Sudakov assumiu que foi difícil ir a jogo com a cabeça limpa, devido ao ataque russo que destruiu o apartamento do reforço do Benfica, em Kiev.

«Claro, é psicologicamente difícil, ficas preocupado, preocupas-te com a tua família, agora a minha esposa e o meu filho mudaram-se para a casa dos pais. Viram a casa em vídeos e fotografias. Atingiram o 15.º andar e, naquele momento, a minha família estava no nono andar. Tudo no prédio está em escombros, muitos carros ficaram danificados, caem janelas constantemente, muitas outras partiram. É difícil dizer qualquer coisa», reconheceu o médio de 23 anos, citado pelo sport.ua.

Quanto ao jogo, Sudakov marcou o golo dos ucranianos e jogou maioritariamente no corredor esquerdo, uma posição em que se sente confortável.

«Não me importa, eu joguei na esquerda, mas fui para o meio quando o Zinchenko subiu. O Ocheretko jogou no centro e mudámos entre os três, porque temos um entendimento mútuo, não há problemas com isso», frisou.

O jogador do Benfica lamentou ainda o resultado, que deixou «todos desapontados».

«Deveríamos ter conquistado os três pontos neste jogo. Queríamos mais, mas não deu certo. Cada um deve analisar o seu jogo e chegar ao próximo estágio com uma atitude e qualidade completamente diferentes», concluiu.