Heorhii Sudakov confessou que ficou surpreendido por receber a camisola 10 do Benfica. O internacional ucraniano assumiu que foi uma ideia do clube encarnado e destacou o papel de Rui Costa.

«Foi uma ideia do clube, eu não sabia de nada. Vi que a camisola 10 estava livre e mandaram-me mensagens a dizer: "És o nosso novo camisola 10". Mas não acreditei. Só depois da assinatura do contrato é que o diretor desportivo disse que ele e o presidente tinham uma surpresa para mim», revelou o médio-ofensivo ex-Shakhtar, numa entrevista aos meios de comunicação da federação ucraniana de futebol.

«Ele próprio jogou com este número [Rui Costa] e não está disposto a dá-lo qualquer um. Para mim, claro que é um sinal de grande respeito. Estou muito satisfeito», acrescentou.

«Sinto-me como se tivesse renascido, é um grande passo»

Já sobre a transferência, o jogador de 23 anos admitiu que «aconteceu tudo muito rápido» e só soube que «havia um interesse sério e que tinha sido alcançado algum tipo de acordo» antes do jogo com o Servette, na véspera de chegar a Portugal.

«E mesmo depois de já estar há dois ou três dias em Lisboa, após assinar o contrato, ainda não acreditava totalmente. Quando cheguei pela primeira vez ao centro de treinos, treinei individualmente, conheci a equipa, e ainda assim parecia um sonho», reconheceu.

«É difícil expressar, mas sinto-me como se tivesse renascido. Começas tudo do zero. O Benfica é um grande passo em frente. Deixas a tua zona de conforto, começas o processo com uma nova equipa, novos jogadores, treinadores, aprendes novos aspetos do futebol. Mesmo nos treinos, sentes que já és um jogador de um clube europeu. A minha confiança aumentou.»

Sudakov chegou ao Benfica por empréstimo, com cláusula de compra obrigatória. O ucraniano vai custar 27 milhões de euros aos cofres da Luz.